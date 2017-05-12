سوسطارة تبحث عن إنقاذ موسمها بالتألق إفريقياً

إتحاد العاصمة – أهلي طرابلس الليبي على الساعة 18:00

يستقبل فريق إتحاد العاصمة أمسية اليوم الجمعة، نظيره أهلي طرابلس الليبي بملعب 5 جويلية الأولمبي بداية من الساعة السادسة مساء لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال إفريقيا .

ويسعى أشبال المدرب البلجيكي بول بوت لتحقيق الفوز وإنقاذ الموسم، الذي سجل فيه رفقاء الحارس محمد لمين زماموش نتائج متواضعة بإحتلالهم المرتبة الرابعة، في ترتيب الرابطة المحترفة الأولى برصيد 40 نقطة، والإقصاء من الدور الثاني في منافسة كأس الجمهورية أمام إتحاد بلعباس، بالرغم من الأموال الخيالية التي صرفتها إدارة الإتحاد على سوق التحويلات في المرحلة الصيفية الماضية، من أجل إنجاح الموسم والدفاع على لقب البطولة الذي حققه العام الماضي.

من جهته أكد المدرب المصري لفريق الأهلي الليبي، على أهمية مواجهة اليوم التي يسعى من خلالها لتسجيل أفضل نتيجة ممكنة من أجل إعتلاء صدارة الترتيب في المجموعة الثانية التي تضم كل من إتحاد العاصمة ، الزمالك المصري ، الأهلي الليبي وكابس يونايتد الزيمبابوي، كما أكد الرجل الأول في العارضة الفنية للفريق الليبي عن سعادته بعد الإستقبال الرائع، الذي حضي به فريقه فور وصوله صبيحة الأربعاء إلى مطار هواري بومدين الجزائري .

بالمقابل فإن إتحاد العاصمة يسعى لتكرار إنجازه الرائع، عندما وصل إلى نهائي رابطة أبطال إفريقيا سنة 2015 حيث إنهزم أمام فريق تي بي مازامبي الكونغولي بعد خسارته في مبارتي الذهاب والإياب.