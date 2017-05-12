المنتخب الجزائري لكرة الطائرة يفوز على القطري في ألعاب التضامن الإسلامي

و أنهى المنتخب الوطني المباراة بثلاثة أشواط لواحد، مسجلا (35-37 )،( 25-14 )،(17 -25 )و(21-25 )، وكانت قرعة منافسات الكرة الطائرة قد أوقعت الخضر في المجموعة الأولى والتي تضم أيضا كل من منتخبات إيران، قطر، السعودية والمغرب، في حين أن المجموعة الثانية من البطولة ضمت منتخبات أذربيجان،تركيا، فلسطين، باكستان وتركمنستان.

وسيشهد ملعب باكو الأولمبي أمسية اليوم حفل افتتاح دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرابعة، وقد حرصت اللجنة المنظمة على فرض السرية حول تفاصيل حفل الافتتاح مكتفية بالتأكيد أن الحفل سوف يعكس مبادئ الدين الإسلامي الحنيف.