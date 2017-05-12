حمّار يرفض إلتحاق مضوي بالمنتخب الوطني ويهاجم "الفاف"

وقال حمّار في تصريح خص به القناة الإذاعية الثالثة صباح اليوم الجمعة "لن أقبل أن ينضم مضوي إلى المنتخب الوطني، ليكون مساعدا وهذا من أجل مصلحة الكرة الجزائرية"، وأضاف رئيس وفاق سطيف قائلا "ماذا سيفعل مضوي في المنتخب الوطني، كيف يكون مدرب إسباني بمساعد محلي هذا غير مقبول، هناك مشكل اللّغة بالدرجة الأولى، لو تجلب الفاف مناجيرا ليكون رابطا بينها وبين الناخب الوطني هذا ربما يكون أفضل ولكن تنصيب مساعد محلي لمدرب إسباني هذا غير مفهوم بتاتا وغير مقبول".

وألمح ذات المتحدث إلى أن مدرب وفاق سطيف يستحق أن يكون أكثر من مدرب مساعد في المنتخب الوطني، بدليل إشادته الكبيرة به حيث قال "مضوي قام بعمل كبير في 2012 و2013 حيث عمل مع مدربين كبار، ولكنه كان يقوم بكل العمل وفاز أيضا برابطة الأبطال الإفريقية وألقاب أخرى وعمل في السعودية، كما أنه قدم الكثير للكرة السطايفية والجزائرية وأنا أعتقد أنه لن يوافق ليكون مساعدا لمدرب المنتخب الوطني".

وكان مضوي قد أكد في وقت سابق، أنه يفضل تأجيل الحديث عن عرض "الفاف" ليكون مساعدا مدرب المنتخب الوطني ألكاراز إلى غاية نهاية الموسم الحالي إحتراما لعقده مع فريقه وفاق سطيف، ويعتبر المرشح الأبرز لهذا المنصب.