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نابولي يرفض بيع غولام لجوفنتوس ويمنعه من التفاوض مع الأندية الإيطالية

نشر يوم 2017/05/12 1 0 سميرة.ل نابولي يرفض بيع غولام لجوفنتوس ويمنعه من التفاوض مع الأندية الإيطالية
رفضت إدارة نابولي الإيطالي عرضا تقدم به متصدر الكالتشيو جوفنتوس، من أجل ضم الظهير الأيسر الجزائري فوزي غولام في سوق الإنتقالات الصيفية، وطلب الرئيس دي لورينتيس من شقيق اللاعب عدم التفاوض مع الأندية الإيطالية لأنه لن يبيع لاعبه لأي فريق إيطالي.

كشف موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي اليوم الجمعة، أن جوفنتوس طلب اللاعب الجزائري فوزي غولام من نابولي ليضمه إلى صفوفه هذا الصيف، إلا أن رد النادي الأزرق سلبيا ورفض العرض والأمر نفسه كان مع نادي ميلان الذي طلب اللاعب هو الآخر.

وحسب ذات المصدر فإن رئيس نابولي دي لورينتيس طلب من شقيق اللاعب سمير غولام، الذي يكون مستشارا له عدم التفاوض مع الأندية الإيطالية، لأنه لن يوافق على بيع لاعبه إلى إحدى فرق الدوري الإيطالي، وأضاف الموقع أن شقيق غولام يتفاوض حاليا مع أندية أوروبية أخرى خارج إيطاليا.

ويعمل رئيس نابولي على إقناع غولام لتجديد عقده، على إعتبار أنه سينتهي في جوان 2018 ورفع عرضه إلى مليوني أورو سنويا، بينما طلب وكلاءه 2.5 مليون أورو سنويا حيث عبر دي لورينتيس عن رغبته الكبيرة في بقاء غولام لمواسم أخرى.

 

 

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