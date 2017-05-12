نبيل نغيز .. تعلمت الكثير مع غوركيف والمدرب المحلي قادر على قيادة الخضر

وتطرق نبيل نغيز خلال نزوله على القناة الإذاعية الثالثة صباح اليوم، للحديث على تجربته مع الناخب الوطني السابق كريستيان غوركيف حيث عمل معه 30 شهرا، تعلم فيها الكثير من أبجديات كرة القدم، وطريقة 4-4-2 التي تميز بها المنتخب الوطني في عهد المدرب الفرنسي السابق حيث صرح نغيز قائلا : " لقد قضيت 30 شهرا رفقة المنتخب الوطني أين تعلمت الكثير من الأمور من كريستيان غوركيف في تلك الفترة التي أتشرف بها خلال مسيرتي التدريبية ".

وبخصوص قدرة المدرب المحلي على قيادة المنتخب الوطني قال نبيل نغيز : " أعتقد أن المدرب المحلي سيكون قادرا على تسلم أعلى المناصب في المنتخب الوطني شرط وضع الثقة فيه ، وتوفير له كل الإمكانيات من الجانب التكويني لتطوير قدراته التدريبية " ، وإختتم المدرب السابق لشباب عين الفكرون حديثه بمقارنة بين اللاعب المحلي والمحترفين خارج الوطن قائلا : "هناك فرق كبير بين اللاعب المحلي واللاعب المحترف من حيث التكوين منذ الفئات الصغرى ، لكن هذا لا يمنعنا من التفائل بالمنتوج المحلي الذي صنع الفارق خلال السنوات الأخيرة على غرار ما يفعله كل من سليماني وسوداني في الدوريات الأوروبية ".