المنتخب الفرنسي متهم بالعنصرية بسبب تجاهل تهنئة بن زيمة

و نشر المنتخب الفرنسي مساء أمس الخميس تغريدة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي " تويتر " هنئ فيها المدافع الفرنسي للنادي الملكي رافاييل فاران عقب التأهل المحقق إلى نهائي رابطة أبطال أوروبا بعد تجاوز عقبة أتليتيكو مدريد الإسباني سهرة الأربعاء الماضي إلا أنه تجاهل كريم بن زيمة الذي كان مهندس التأهل إلى المباراة النهائية بفضل تمريرته الحاسمة عقب مراوغته لثلاثة لاعبين .

و أثار ذلك رد فعل من قبل محبي بن زيمة الذين إستفسروا عن سبب عدم تهنئة اللاعب ليرد عليهم الحساب الرسمي لمنتخب "الديكة" على تويتر بالتأكيد أنه التهنئة كانت إلى اللاعب الذي يحمل ألوان المنتخب الفرنسي في الوقت الحالي بينما بن زيمة مبعد منذ أكثر من سنة بسبب تورطه في قضية أخلاقية، وبالرغم من ذلك إلا أن الكثير من الجماهير الفرنسية إعترضت على هذه التغريدة متهمة الإتحادية الفرنسية بالعنصرية إتجاه اللاعب الجزائري الأصل .