ليستر سيتي يطلب 2000 مليار سنتيم لبيع محرز

و أوضحت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية التي أوردت الخبر حصريا أن إدارة "الثعالب" لا تمانع في بيع محرز في نهاية الموسم و لكنها تطلب في المقابل مبلغا تعجيزيا لن يكون بإمكان الأندية التي تريد الإستفادة من خدماته من دفعه، و يبدو أنها تتعمد ذلك من أجل منع مغادرته ليستر سيتي و هذا بعدما طلب اللاعب إحترام الإتفاق المبرم بينهما و تسهيل مهمة إنضمامه إلى فريق أخر يلعب رابطة الأبطال الأوروبية الموسم المقبل ،ويكون محرز على قائمة إهتمامات عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار برشلونة ،أرسنال ،تشلسي ،توتنهام و جوفنتوس وباريس سان جرمان وغيرهم.

و كانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت في وقت سابق أن ليستر سيتي حدد قيمة أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016 ب 50 مليون أورو دون أن تؤكد إدارة الفريق الخبر أو تنفيه و كان محرز قد انضم إلى بطل إنجلترا في صيف 2014 قادما من لوهافر الفرنسي بقيمة 500 ألف أورو ليصبح حاليا واحد من أغلى اللاعبين في الدوري الانجليزي و القارة السمراء.

و في المقابل كشف المدرب شكسبير أن محرز سعيد في الفريق حاليا و يتدرب بشكل منتظم و أكد أنه ليس على علم بالإتفاق المبرم بين اللاعب الإدارة و شدد على أن مغادرة اللاعب حاليا غير مبرمجة كما طالب اللاعب الجزائري و باقي لاعبي الفريق بإحترام عقودهم مع ليستر سيتي و التركيز على باقي مباريات البطولة.