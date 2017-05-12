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ليستر سيتي يطلب 2000 مليار سنتيم لبيع محرز

نشر يوم 2017/05/12 1594 0 سميرة.ل ليستر سيتي يطلب 2000 مليار سنتيم لبيع محرز
وضعت ادارة ليستر سيتي الانجليزي شروطا مالية تعجيزية للاندية الراغبة في التعاقد مع اللاعب الجزائري رياض محرز هذا الصيف ،حيث كشفت صحيفة "دايلي ستار" الانجليزية أن نادي "الثعالب" يريد 100 مليون جنيه إسترليني ما يعادل حوالي 2000 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية مقابل التخلي عن خدمات نجمه الأول .

و أوضحت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية التي أوردت الخبر حصريا أن إدارة "الثعالب" لا تمانع في بيع محرز في نهاية الموسم و لكنها تطلب في المقابل مبلغا تعجيزيا لن يكون بإمكان الأندية التي تريد الإستفادة من خدماته من دفعه، و يبدو أنها تتعمد ذلك من أجل منع مغادرته ليستر سيتي و هذا بعدما طلب اللاعب إحترام الإتفاق المبرم بينهما و تسهيل مهمة إنضمامه إلى فريق أخر يلعب رابطة الأبطال الأوروبية الموسم المقبل ،ويكون محرز على قائمة إهتمامات عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار برشلونة ،أرسنال ،تشلسي ،توتنهام و جوفنتوس وباريس سان جرمان وغيرهم.

و كانت تقارير صحفية إنجليزية كشفت في وقت سابق أن ليستر سيتي حدد قيمة أفضل لاعب في إفريقيا لسنة 2016 ب 50 مليون أورو دون أن تؤكد إدارة الفريق الخبر أو تنفيه و كان محرز قد انضم إلى بطل إنجلترا في صيف 2014 قادما من لوهافر الفرنسي بقيمة 500 ألف أورو ليصبح حاليا واحد من أغلى اللاعبين في الدوري الانجليزي و القارة السمراء.

و في المقابل كشف المدرب شكسبير أن محرز سعيد في الفريق حاليا و يتدرب بشكل منتظم و أكد أنه ليس على علم بالإتفاق المبرم بين اللاعب الإدارة و شدد على أن مغادرة اللاعب حاليا غير مبرمجة كما طالب اللاعب الجزائري و باقي لاعبي الفريق بإحترام عقودهم مع ليستر سيتي و التركيز على باقي مباريات البطولة.

 

 

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