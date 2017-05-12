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المجمع البترولي يتوج بالبطولة الوطنية لكرة اليد

نشر يوم 2017/05/12 2721 0 مهدي فيراس المجمع البترولي يتوج بالبطولة الوطنية لكرة اليد

توج المجمع البترولي لكرة اليد رجال، بلقب البطولة الوطنية لكرة اليد لموسم "2016-2017" بعد فوزه على وفاق عين التوتة بنتيجة 25 مقابل 19 في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الجمعة بقاعة برج الكيفان بالجزائر العاصمة، لحساب الجولة الأخيرة لمرحلة اللقب. 

بعد هذا التتويج، يحتفظ المجمع البترولي بلقبه للموسم الثاني على التوالي بعد أن حصد 21 نقطة متقدما كل من شباب برج بوعريريج ووفاق عين التوتة. 

ويحصد المجمع البترولي مولودية الجزائر سابقا، اللقب رقم 28 في مشواره، والسابع بتسميته الجديدة.

يذكر أن المجمع البترولي متاهل ايضا للدور نصف النهائي لكاس الجزائر المقرر الاسبوع المقبل ضد غالي بوفاريك.

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