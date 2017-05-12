جمعية عين مليلة تعود الى الرابطة المحترفة الثانية

تمكن فريق جمعية عين مليلة مساء اليوم الجمعة، من افتكاك ورقة الصعود الى الرابطة المحترفة الثانية موبيليس، بفوزه على نجم مقرة في الجولة 29، من بطولة القسم الثاني هواة للجهة الشرقية .

الجمعية فازت برباعية مقابل هدف واحد أمام جمهورها، الذي أعلن الأفراح بعد اعلان الحكم نهاية المباراة، ووصول الجمعية الى النقطة 64 ، مبتعدا عن أقرب منافسيه على الصعود اتحاد عنابة صاحب 58 نقطة .

وبصعود الجمعية الى المحترف الثاني، تكون قد رافقت وداد تلمسان متصدر المجموعة الغربية، في انتظار ما تسفر عنه المجموعة الوسطى التي اشتد الصراع فيها بين اتحاد بني دوالة ورائد القبة، بنفس الرصيد من النقاط .