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سيطرة كينية على نصف ماراطون بجاية الدولي

نشر يوم 2017/05/12 1108 0 ياسين مبروكي سيطرة كينية على نصف ماراطون بجاية الدولي

سيطر عداؤو المنتخب الكيني، على مجريات نصف ماراطون بجاية الدولي، الذي جرى اليوم الجمعة بعاصمة الزيانيين بجاية، في طبعته 12 بمشاركة أكثرمن 5700 عداء، يمثلون 11 دولة .

وفازت العداءة الكينية  ليمو ماريون جيبكوروي، بالسباق لدى السيدات،  بتوقت قدره 1 ساعة و 11 دقيقة و 38، متبوعة بالعداءة الاثيوبية قيدو سول لوتورا، بتوقيت قدره 1 ساعة و 14 دقيقة و 29 ثانية، والمرتبة الثالثة عادت   للاثيوبية بيرك ديبيلي بيان بتوقيت قدره 1 ساعة و 17 دقيقة و 12 ثانية،

وعند الرجال، عاد اللقب للعداء مبيشي تيتيس كيبجوم، بتوقيت قدره 1 ساعة و 2 دقائق و 46 ثانية، متبوعا بمواطنه كيبتوم جوزيف كيبرونوبتوقيت قدره 1 ساعة و 3 دقائق و 39 ثانية، ونال العداء الاثيوبي تولا بيليت ادير، المرتبة الثالثة بتوقيت قدره 1 ساعة و 4 دقائق و 18 ثانية .

وعن المشاركة الجزائرية لدى السيدات ، فقد عادت المرتبة الرابعة لكنزة دحماني بتوقيت قدره 1 ساعة و 17 ثانية و 56 دقيقة،وبالنسبة للرجال، فقد حل عبد الحكيم دلال أولا بالنسبة للعدائين الجزائريين .


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