وداد بوفاريك ثالث النازلين إلى القسم الثاني للهواة

ودع فريق وداد بوفاريك، بطولة الرابطة المحترفة الثانية موبيليس، بانهزامه مساء اليوم الجمعة، امام أمل بوسعادة بهدف لصفر، ليكون بذلك ثالث النازلين الى القسم الثاني للهواة، رفقة كل من أمل الاربعاء وجمعية الخروب.

وفي السياق تمكن غالي معسكر من البقاء في حضيرة المحترف الثاني، رغم خسارته أمام جمعية الشلف، في حين حقق شباب عين فكرون فوزا مهما، في الجولة الاخيرة لتفادي حسابات البقاء من عدمه.

وفي ختام الرابطة المحترفة الثانية موبيليس، لهذا الموسم تمكن نادي بارادو ررفقة من اتحاد البليدة واتحاد بسكرة، من الصعود الى الرابطة المحترفة الاولى موبيليس .