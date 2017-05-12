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تشكيلة المولودية تخوض أول حصة تدريبية بروستنبورغ تحت أجواء ممطرة

نشر يوم 2017/05/12 1 0 يونس رزيق تشكيلة المولودية تخوض أول حصة تدريبية بروستنبورغ تحت أجواء ممطرة

أجرى فريق مولودية الجزائر أول حصة تدريبية بمدينة روستنبورغ الجنوب إفريقية على أرضية ميدان "كلوفيو بريماري سكول "، حيث شرع اللاعبون في التحضير لمواجهة " بلاتينيوم ستارز "بداية من الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي ، وذلك في أجواء ممطرة وباردة ،أين جرت التدريبات على أرضية معشوشبة طبيعيا وتحت حراسة أمنية مشددة على غرار كل التنقلات التي يخوضها العميد داخل القارة السمراء ، في حين من المنتظر أن يخوض أشبال المدرب كمال مواسة حصة تدريبية أخيرة أمسية الغد في نفس توقيت اللقاء على أرضية الملعب الرئيسية أين سيضع المدرب العاصمي آخر الروتوشات على التشكيلة الأساسية التي سيدخل بها مباراة الأحد المقبل .

 

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