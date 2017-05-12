مولودية بجاية تتعادل مع اتحاد بلعباس في افتتاح الجولة 26

رهن فريق اتحاد بلعباس، حظوظه في اللعب على لقب بطولة الرابطة المحترفة الاولى موبيليس، بتعادله مساء الليوم الجمعة، بهدف لمثله أمام مضيفه مولودية بجاية، صاحب المرتبة الأخيرة في جدول ترتيب البطولة، في افتتاح مباريات الجولة 26 .

وعرفت المباراة تقدم البجاويين بهدف عبد الفتاح بلقاسمي في الدقيقة 45، قبل أن يرد عليه إلياس بوكرية من جانب اتحاد بلعباس في الدقيقة 52، ليتمكن بذلك الاتحاد من الوصول الى النقطة 42 بفارق نقطتين، عن صاحب الوصافة مولودية الجزائر، في حين تواصل مولودية بجاية طريقها نحو المحترف الثاني.

وتجرى بقية مباريات الجولة مساء السبت، حيث تشد الانظار صوب سطيف، لمتابعت ماتسفر عنه نتيجة المتصدر الوفاق السطايفي ضد اتحاد الحراش، ورحلة صراعه من أجل اللقب.