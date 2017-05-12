دوري أبطال إفريقيا – إتحاد العاصمة 3- أهلي طرابلس الليبي 0

حقق فريق إتحاد العاصمة فوزا مهما أمسية اليوم بنتيجة 3- 0 أمام فريق أهلي طرابلس الليبي لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسة رابطة أبطال إفريقيا

ذلك في المباراة التي أحتضنها ملعب 5 جويلية الأولمبي والتي سيطر فيها أشبال المدرب البلجيكي بول بوت على مجرياتها بالطول والعرض بعدت ضييع العديد من الكرات السهلة أمام مرمى الحارس الليبي فتحي محمدن دربالي ، الذي نابت عنه الخشبات الثلاثة في العديد من المرات خلال الشوط الأول من المباراة ، إلى غاية إفتتاح باب التسجيل عن طريق المدافع فاروق شافعي في الدقيقة الـ 31 بعد مخالفة ملعوبة بطريقة رائعة من الظهير الأيسر مختار بن موسى ، ليحولها شافعي بإرتماءة رأسية نحو الشباك الليبية ، ومع نهاية الشوط الأول من اللقاء تمكن اللاعب الملغاشي كاروليس أندريا من إضافة الهدف الثاني لفريقه برأسية رائعة مستغلا توزيعة ميليمترية من اللاعب ربيع مفتاح

انخفض ريتم المباراة خلال الشوط الثاني بعد محاولة أشبال بوت بوت الحفاظ على تقدمهم في النتيجة والاكتفاء ببعض المحاولات المحتشمة أمام مرمى الليبيين ، إلى غاية الدقيقة الـ 83 أين تمكن البديل أسامة درفلو من إضافة الهدف الثالث لفريقه بعد كرة رائعة من آندريا لينتهي اللقاء بتفوق أبناء سوسطارة بنتيجة 3-0 ، ما يسمح لفريق الإتحاد إعتلاء صدارة ترتيب المجموعةا الثانية برصيد ثلاثة نقاط مؤقتا ، في انتظار إجراء المقابلة الثانية التي ستجمع الزمالك المصري بكابس يوناتد الزيمبابوي على الساعة الثامنة .