الوفاق في مواجهة الموسم تحت أنظار الوالي والحراش لنسيان المشاكل

تعود تشكيلة وفاق سطيف أمسية اليوم، بداية من السادسة، إلى الظهور أمام أنصارها بمناسبة استقبال اتحاد الحراش بعد غياب شهرين عن جمهورها، بعد توقف البطولة، في مباراة بست نقاط، خاصة أن أي تعثر يعني تقلص حظوظ انتزاع اللقب، وما يزيد من صعوبة المباراة أنها جاءت بعد خسارتين متتاليتين أدخلت الشك وسط التعداد وقلصت من ثقة الجمهور في قدرات التشكيلة.

وقد ركز الطاقمان الفني والإداري على الجانب النفسي خاصة في ظل تواجد كامل عناصر الفريق في كامل جاهزيتهم، باستثناء الشاب أكرم جحنيط بسبب العقوبة، كما حذرا من قوة المنافس وطالبا اللاعبين إلى عدم السقوط في فخ التساهل مع تشكيلة المنافس، على أساس المشاكل التي يعيشها وعدم تدربه بشكل انتظامي وغياب الطاقم التدريبي للمنافس، حيث نالت هذه النقطة حصة الأسد في خطاب المدرب ماضوي، وأكد لهم أنه سيكونون في مواجهة أحسن تشكيلة في البطولة، وأحدث المدرب ماضوي تغييرا واحدا على التشكيلة التي لعبت المواجهة الفارطة أمام مولودية وهران، بعد أن اختار الرهان على الشاب ربيعي على الجهة اليمنى، فيما أبقى على نفس التعداد الأساسي الذي أنهى المواجهة الفارطة، فيما واصل الملغاشي أمادا خارج قائمة 18 منذ لقاء الجولة الثانية من مرحلة العودة أمام شباب قسنطينة، بسبب عدم جاهزيته، كما عرفت قائمة 18 عودة بوشار.

في الجهة الأخرى، يحاول زملاء يونس وضع المشاكل جانبا بسبب كل ما يحدث في بيت الصفراء وصراع العايب ومانع وخوض مباراة من أجل الأنصار وألوان الفريق، رغم عدم تقاضيهم لرواتبهم لسبعة أشهر كاملة. في سياق متصل، تعرف مواجهة اليوم حضورا قويا للسلطات المحلية يتقدمهم والي سطيف ناصر معسكري.