حمار: لن أقبل برحيل ماضوي إلي الخضر ولا أعتقد أنه سيقبل أن يكون مساعدا

«سنحتفل باللقب أمام اتحاد العاصمة وسنطلب جلب الدرع وليس إرساله في سيارة أجرة»

تراجع رئيس وفاق سطيف حسان حمار عن تسريح المدرب ماضوي للالتحاق بالعارضة الفنية للمنتخب الوطني حيث قال في تصريح للإذاعة الوطنية الثالثة :«لن اقبل رحيل المدرب ماضوي حتي لو كان ذلك لمصلحة المنتخب الوطني لأنني لم افهم لماذا يتم جلب طاقم اسباني ثم ندعمه بمساعد محلي فما الذي سيقدمه المساعد للمنتخب وفي فريقي وفاق سطيف فان ماضوي يقوم ومنذ مواسم عديدة بكل شيء تقريبا وكان قد قاد الفريق الي رابطة الأبطال الإفريقية وأشرف على التشكيلة في منافسة كأس العالم للأندية ثم غادر إلي البطولة السعودية حيث درب الوحدة السعودي ولا أعتقد أنه سيكون راض على منصب مدرب مساعد»

«الفريق مستهدف وقارورة واحدة ستؤدي إلي معاقبة الفريق»

وجه الرئيس حمار صبيحة أمس نداء الي الأنصار من أجل الحضور بقوة قبل أن يحذرهم حيث قال:«أطلب من أنصارنا الحضور بقوة وملئ مدرجات الملعب لأن الفريق بحاجة إلي وقفتهم والحضور مبكرا من أجل مساندة تعداد الآمال لترسيم انتزاعه اللقب وأطلب من الأنصار الوعي واليقظة لان الفريق مستهدف حتى لا نمنح الفرصة لبعض الأطراف لمعاقبة الفريق، فرمي قارورة واحدة وفيمجان واحدة قد يؤدي الي معاقبة الملعب إننا نريد الاحتفال مع أنصارنا يوم 2 جوان خلال استقبال اتحاد العاصمة وسنطلب من الرابطة جلب درع البطولة إلي ملعب 8 ماي وحضور مسئولين من الفاف والرابطة مثلما فعلوا خلال تتويجات بعض الفرق ونرفض تكرار سيناريو 2012 حين تم إرسال درع البطولة في سيارة أجرة «.

«أجلت مواجهة قرباج بالحقيقة إلي الجمعية العامة «

واصل الرئيس حمار شن هجومه على رئيس الرابطة المحترفة محفوظ قرباج وهذه المرة على أمواج الإذاعة المحلية حيث قال:« رئيس الرابطة يتحمل مسئولية البرمجة الكارثية والذي منذ سماعه قرار ترشحي لرئاسة الرابطة جعله يقوم بمثل هذه التصرفات من أجل التأثير على نتائج فريقي وقد أجلت مواجهته بالحقائق التي تعري سياسته في التسيير الرابطة إلي موعد أشغال الجمعية العامة «.ليؤكد الرئيس السطايفي قرار ترشحه لرئاسة الرابطة المحترفة بقوله:«الترشح حق دستوري وسيكون الصندوق هو الفاصل وبنسبة كبيرة سيكون الفوز حليفي «.

«سنلعب النصف النهائي أين تقرر الدولة وسنحترم القرار»

ابدى الرئيس حمار ليونة في التعامل مع قرار وموعد إجراء مباراة نصف النهائي في حالة صدوره حيث قال:«لم تصلنا أي مراسلة بخصوص موعد ومكان إجراء مباراة النصف نهائي أمام مولودية الجزائر ومهما يكن الملعب الذي سيتم اختياره سواء ملعب 5 جويلية، بولوغين أو تشاكر حيث قال:«العب حيث تقرر الدولة إجراء المباراة سواء في ملعب 5 جويلية ،بولوغين أو تشاكر ولن نقوم بأي رد فعل للتهديد بل سنحترم القرار «.

«مواجهة الحراش ب 6 نقاط ونطلب دعم الانصار «

واعترف الرئيس حمار بصعوبة مواجهة اليوم أمام اتحاد الحراش بالنظر الي أهميتها حيث قال:مواجهة اليوم مباراة ب6 نقاط والفوز بنقاطها ضروري جدا بالنسبة لفريقي ولدينا كامل الإمكانيات لتحقيق الفوز وننتظر فقط حضورا مكثفا لأنصارنا لمساندة اللاعبين للإبقاء على النقاط الثلاث».