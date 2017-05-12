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تشيلسي يتوج بلقبه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز

نشر يوم 2017/05/12 4436 0 ياسين مبروكي تشيلسي يتوج بلقبه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز

تمكن فريق تشيلسي الانجليزي، من الفوز بلقب الدوري الممتاز للمرة السادسة في تاريخه، بعدفوزه مساء اليوم الجمعة، على بروميتش ألبيون بهدف لصفر، سجله البديل ميتش باتشواي في الدقيقة 82.

وبفوز اليوم يكون تشيلسي قد وصل الى النقطة 87 مقابل 77 نقطة لثاني جدول الترتيب توتنهام، وذلك قبل جولتين من اختتام الدوري الانجليزي الممتاز،
              
وحقق تشلسي لقب الدوري الإنجليزي 5 مرات أعوام 1955 و2005 و2006 و2010، وأخيرا في 2015 مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي أقيل في الموسم التالي بعد تراجع نتائج الـ"بلوز ".

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