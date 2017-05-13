فزوين يترشح وينافس بيراف على رئاسة اللجنة الأولمبية

وبذلك يكون فزوين قد ألغى سيناريو المرشح الوحيد، بعد أن أعلن مصطفى بيراف ترشحه لعهدة أخرى في وقت سابق، لينتقل بذلك الصراع بين الرجلين الى صندوق الاقتراع في إنتظار ترشح وجاء ترشح رشيد فزوين مفاجئا للأسرة الرياضية الجزائرية، وذلك نظرا لرفض ترشحه لعهدة أخرى على رأس الاتحادية الجزائرية للدراجات من طرف الوزارة المعنية، التي رفعت دعوى قضائية ضد الأخير.

وقال فزوين في حديثه مع موقع "النهار أو لاين" أنه لا يوجد أي قانون يمنعه من الترشح، وأن قضية الوزارة انتهت بعد التحقيق الذي خضع بالبراءة التامة ،أما بخصوص فرصته بالفوز في الإنتخابات المقبلة وإعتلاء رئاسة اللجنة الأولمبية خلفا للمنتهية عهدته مصطفى بيراف، قال ذات محدثنا أن الأمر بين أيدي الجمعية العامة التي ستفصل في الأمر في الـ 27 من الشهر الجاري.

ولازال الباب مفتوحا لإستقبال المزيد من المترشحين لرئاسة اللجنة الأولمبية حيث أن آخر أجل هو الـ18 من ماي الجاري حسب ما أعلنته اللجنة الأولمبية.