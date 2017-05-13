محرز .."أريد الإنضمام لفريق كبير ولعب رابطة الأبطال كل موسم"

وعاد أفضل لاعب في القارة السمراء خلال حواره مع شبكة "سكاي سبورتس" العالمية اليوم إلى ما عاشه في الصيف الماضي عندما كان محل أطماع العديد من الأندية الأوروبية كبيرة وقال في هذا الشأن:"كان صيفا غريبا بالنسبة لي لأن الجميع كان يسأل هل سيبقى محرز في ليستر أم أنه سيغادر .. في البداية كنت أرغب في الرحيل و لكن عندما تتخذ قرارا مثل هذا فإنه عليك التفكير جيدا خاصة بعد الموسم الكبير الذي قدمته مع ليستر سيتي و أصبحت أفكر ربما لن تأتي فرصة أخرى و يذهب عني القطار".

و أضاف محرز:"كانت هناك العديد من الأندية الكبيرة التي طلبت خدماتي ولكنني لم أكن أعرف ما سيحدث هل ستعود هذه الأندية مرة أخرى خلال موسمين أو ثلاثة،لا أحد يعلم ذلك ،كما كان علي أيضا أخذ رأي البعض من حولي مثل عائلتي ولكن في النهاية قررت البقاء وأنا لست نادما أبدا على هذا القرار"

و قال أيضا لاعب الخضر:"حاليا أنا لا أفكر في سوق التحويلات الصيفية بعد ،دعونا أولا ننهي هذا الموسم و بعدها سنرى ما سيحدث ،لاتزال ثلاث مباريات في الدوري و لاتزال لدينا مواجهات صعبة علينا التركيز فيها و أنا لا أريد أ أفكر أو أضع شيئا في رأسي و حاليا أنا في ليستر سيتي و سعيد جدا و سنرى ما سيحدث مستقبلا" .

وتابع :"أريد لعب رابطة الابطال الاوروبية في كل موسم،أريد أن أكون في نادي كبير و الفوز بالالقاب هذا هو هدفي ".

وعبر ذات المتحدث عن حبه الكبير للمدرب الإيطالي كلاوديو رانييري و قال عنه:" محزن جدا ما حدث مع رانييري كنا جيدين معه و أحببته كثيرا كرجل ومدرب أيضا... و هذا هو التغيير الذي كان سببا في التحول الكبير لنا في الدوري ،هناك عقلية مختلفة وتدريبات أيضا مختلفة لذلك علينا أن نشكر شكسبير".