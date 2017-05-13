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إقصاء الملاكمين بلعربي وبقرني من ألعاب التضامن الإسلامي

نشر يوم 2017/05/13 1411 0 كريم تيغرمت إقصاء الملاكمين بلعربي وبقرني من ألعاب التضامن الإسلامي
أقصي الملاكمان الجزائريان، عبد الناصر بلعربي، وحمزة بقرني، أمس الجمعة، من الدور ثمن النهائي للملاكمة في الطبعة الرابعة لألعاب التضامن الإسلامي الجارية فعالياتها بالعاصمة الأذربيجانية باكو.

عبد الناصر بلعربي خسر منازلته أمام العراقي كربلائي، في وزن الـ 60 كلغ، وهي الخسارة التي فاجأت الطاقم الفني الجزائري وعلى رأسه المدرب الوطني، إبراهيم بجاوي، الذي أرجع هذا الإقصاء إلى التحكيم الذي وصفه بالمتحيز، وعرف الملاكم الآخر حمزة بقرني نفس مصير زميله بلعربي بعد إقصائه هو الآخر على يد السوري أسد مناف، في وزن الـ90 كلغ، وذلك بعد إنهاء المنازلة من طرف الحكم بقرار من الطبيب على خلفية الإصابة التي تلقاها الملاكم الجزائري على مستوى الحاجب الأيسر.

من جهة أخرى، يدخل الملاكم ياسين توارق، اليوم، المنافسة في وزن 49 كلغ، أين سيواجه الملاكم الماليزي، محمد فؤاد، لحساب الدور ثمن نهائي.    

 

 

 

 

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