هذا ما قاله غوارديولا عن محرز وقرار الحكم بإلغاء هدفه من ضربة جزاء

ورغم أن غوارديولا أبدى مواقفته على قرار الحكم ضد محرزن لكنه أشاد المقابل بإمكانات هذا الأخير، حيث قال المدرب السابق لبرشلونة عقب المباراة التي فاز فيها فريقه اليوم على حساب ليستر سيتي "محرز لاعب إستثنائي يصعب كثيرا السيطرة عليه لأنه يستخدم كلتا قدميه في اللعب"، مضيفا أن الحكم "كان شجاعا لإتخاذ قرار إالغاء هدف محرز، لقد رأيت مثل هذا النوع من الأخطاء في السابق وهي مثل لعبة الغولف إذا لمست الكرة مرتين فإنها تلغى" وأضاف ذات المتحدث "على اللاعبين الحذر مستقبلا و أكثر يقظة بالنسبة لأحذيتهم".

و أثارت ضربة الجزاء التي نفذها محرز قبل أن يسقط أرضا الكثير من الضجة في إنجلترا بين مؤيد لقرار الحكم وبين رافض له كما إستغرب العديد من المتتبعين حول الطريقة التي فقد فيها اللاعب وزنه وسقط أرضا لترتطم الكرة بقديمه ما إضطر الحكم إلغاء الهدف الثاني لليستر سيتي وحرمانه من العودة بالتعادل من ملعب الإتحاد.

شمايكل.. "لمس الكرة مرتين مسموح لغريزمان وممنوع على محرز"

كما عبر الحارس الدانماركي كاسبر شمايكل عن غضبه من إلغاء الحكم لهدف زميله في الفريق رياض حيث أكد أن الفرنسي غريزمان سبق له وأن لمس الكرة مرتين خلال المواجهة التي جمعت أتليتيكو مديد بريال مدير في نصف النهائي لرابطة الأبطال.

وقال شمايكل في تصريحات صحفية بعد المباراة التي إنهزم فيها ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف أمام مانشستر يونايتد.. "في حالة محرز نتحدث عن فقدان التوازن و كان هذا أمرا طبيعيا لكننا شاهدنا نفس الشيئ منذ ايام في رابطة الابطال الاوروبية مع غريزمان و لكن الحكم احتسب الهدف".