شباب بلوزداد يتفوق على الجار نصر حسين داي

تمكن فريق شباب بلوزداد، من الفوز بالداربي العاصمي الذي جمعه بجاره نصر حسين داي، بثلاثة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، برسم الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.

ودخل الشباب المواجهة بقوة، بعد تسجيل الاعب فاهم بوعزة الهدف الأول في الدقيقة 2 من المباراة، قبل أن يعدل قاسمي النتيجة للنصرية في الدقيقة 43، ليفترق الطرفان على نتيجة التعادل مع نهاية الشوط الاول.

الشطوط الثاني عرف تسجيل ثلاثة أهداف، اثنان منها للشباب عن طريق فاهم بوعزة ومحمد نماني، أما هدف النصرية فسجله سفيان بن دبكة، ليعلن الحكم عن نهاية الداربي بفوز الشباب، الذي تمكن من الوصول الى النقطة 36 في المرتبة 7 في جدول الترتيب مؤقتا، وأما عن النصرية فبقي رصيدها عند النقطة 38 في المركز 5 في انتضار ما تسفر عنه نتاائج الجولة مساء اليوم .