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دفاع تاجنانت يُعقد من وضعية شبيبة القبائل

نشر يوم 2017/05/13 890 0 ياسين مبروكي دفاع تاجنانت يُعقد من وضعية شبيبة القبائل

تراجع فريق شبيبة القبائل في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى موبيليس، بانهزامه مساء اليوم السبت، أمام مضيفه دفاع تاجنانت بهدف لصفر.

شبيبة القبائل بانهزامها الجديد تراجعت الى المركز 12، برصيد 28 نقطة مؤقتا، في انتضار ما تسفر عن نتيجة مباراة اتحاد العاصمة وشباب قسنطينة، ومباراة شبيبة الساورة واتحاد باتنة، والتي من شأنها أن تشهد تقدم كل من شباب قسنطينة واتحاد باتنة على االشبيبة، ليكون الوضع أكثر صعوبة من أي وقت مضى .

ويعد هذا الموسم من بين أصعب المواسم على الشبيبة، التي لم تفز سوى في 5 مباريات من أصل 26 مباراة، وحتى الهجوم هو الأضعف في البطولة برصيد 15 هدف فقط. 

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