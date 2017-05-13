الكواسر يوقفون الوفاق ويبعثون الصراع على اللقب من جديد

تمكن إتحاد الحراش من تقاسم نقاط المواجهة التي جمعته بمتصدر البطولة وفاق سطيف، والتي أقيمت مساء اليوم السبت بملعب 8 ماي في سطيف، برسم الجولة 26 من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس .

المباراة دخلها الفريقان بأهداف متباينة، فالوفاق يبحث عن النقاط الثلاث، لمواصلة الحفاظ على ريادة الترتيب والإقتراب أكثر من لقب البطولة، وأما اتحاد الحراش فعينه على ضمان البقاء والابتعاد عن دائرة الخطر، حيث لم يتمكن أي فريق من هز شباك الطرف الآخر .

وبنتيجة اليوم يكون أبناء عين الفوارة قد وصلو الى النقطة 48 في جدول الترتيب، بفارق 4 نقاط عن الملاحق المباشر مولودية الجزائر الذي تنقصه مباراة واحدة، في حين وصل الكواسر الى النقطة 33 في المركز 10 في الترتيب العام للبطولة الوطنية المحترفة موبيايس .