نحن الجزائريين دمنا سخون.. وعندما نخسر تتملكنا رغبة في شتم الجميع

«أريد الثأر من المنتقدين الذين قالوا إن أدائي مع فريقي ليس مثله في المنتخب»

كشف صانع الألعاب الجزائري الدولي رياض بودبوز، لاعب نادي مونبولييه أنه يسعى للرد على المشككين، خصوصا الذين انتقدوا أداءه مع المنتخب مقارنة بما يقدمه في «الليغ 1» رفقة ناديه، وأكد أنه يريد العودة بقوة للخضر.

وأوضح في هذا الصدد في تصريح لموقع «لاغازيت دي فيناك»: «أمامي الكثير لإثباته مع المنتخب، لأنني أعلم أن الكثيرين يقولون إنني أقدم أداء جيدا مع فريقي، ولا أظهر بنفس الوجه مع المنتخب، شخصيا لا أكترث كثيرا لما يقال عني، فليس كل ما يقال حقيقة، أريد الثأر والرد على المنتقدين، الآن تم تنصيب مدرب جديد والمنتخب يضم لاعبين جيدين، ونحن الجزائريين دمنا سخون، عندما نخسر تكون لدينا الرغبة في شتم الجميع، من الآن فصاعدا لا يحق لنا الظهور بأداء مخيب، وعند عودتي سأظهر لكل من انتقدوني أنهم كانوا مخطئين في حقي».

هذا وأكد بودبوز أنه لم يتلق أي اتصال من رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم خير الدين زطشي، منذ تعيينه، ولا من المدرب لوكاس ألكاراز، واكتفى بالقول إن ذلك مبرمج في الأيام القليلة المقبلة.

وفي سياق متصل، قال إنه استفسر من زميله ياسين براهيمي عن مدرب الخضر الجديد، حيث قال: «سألت براهيمي عن المدرب الجديد وقال لي إنه منضبط، أتحدث إلى زملائي في المنتخب بالأخص تايدر وغزال عن الاستحقاقات التي تنتظرنا وعن التربص المقبل، صحيح أننا ارتكبنا عدة أخطاء في السابق ولهذا يجب علينا رفع رؤوسنا والمضي نحو الأمام، وذلك لن يكون سوى بالفوز بكل المباريات لرسم البسمة على وجوه الأنصار».

وعن المنصب الذي يحبذ اللعب فيه والذي يراه مناسبا لطريقة لعبه بالنظر إلى الخطة التي يعتمدها المنتخب، قال: «أحب اللعب كرقم 10 لصناعة اللعب، وعندما ألعب بحرية أنفجر فوق الميدان، لكنني لاعب محترف ومستعد للتعود على أي طريقة يعتمد عليها المدرب»، وإضافة إلى ذلك كشف بودبوز أنه لم يكن يجد راحته مع المدرب الأسبق وحيد حليلويتش الذي قال عنه إنه كان يعلن عن قائمة البدلاء حتى قبل انطلاق المباريات، حيث قال: «لم أجد راحتي مع حليلوزيتش خاصة وأنني كنت أعلم منذ البداية أنني سألعب لـ60 دقيقة لا أكثر، لأن المدرب كان يقدم أسماء البدلاء حتى قبل انطلاق المباريات».

«في السابق لم أقم بالخيارات التي تناسب مشواري وهذا الموسم أجني ثمار مجهوداتي»

اعترف بودبوز الذي يعتبر أحد أحسن اللاعبين صناعة للفرص في الدوري الفرنسي هذا الموسم، بأنه لم يقم في السابق بالخيار الأنسب فيما يتعلق بمشواره الاحترافي، وأكد أنه وبعد نضجه سيفكر جيدا وأنه لن يندم أبدا على الوجهة التي سيختارها، وقال في هذا الصدد: «الخيارات التي قمت بها في السابق لم تكن الأنسب بالنسبة لمشواري، لكن هذه المرة سأفكر جيدا وسأحدد وجهتي بالتشاور مع عائلتي والمقربين مني، أنا لا أستهدف بطولة محددة أو نادٍ معين، ولم أغلق أي باب، فأنا مستعد لدراسة كل العروض وسأختار وجهتي حسب المشروع الرياضي وما يناسب مشواري».

وأضاف: «عامل السن يلعب دورا في الانتقالات، فالأندية تبحث عن اللاعبين الشبان، كما أن بعض الأشخاص لديهم نظرة عني بسبب ما سمعوه، لكن ثقتي كبيرة في نفسي وأعرف ما أنا قادر على القيام به، وإذا عرض علي مشروع جيد فلن أعارض». وعن ترشيحه ضمن القائمة النهائية لأفضل اللاعبين الأفارقة المحترفين في «الليغ 1»، قال: «أجني ثمار المجهودات التي بذلتها، وهذا اللقب يهمني وأريد الفوز به لأنني أريد الفوز حتى عندما ألعب مباراة مع أصدقائي».