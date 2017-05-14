بالصور.. ألكاراز يلتقي مع بن طالب في إطار جولته الأوروبية

ونشر الإسباني صور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تجمعه ولاعب المنتخب الوطني، بن طالب والده، بالإضافة إلى مساعد ناخب الوطني ومرافقه اللاعب السابق للخضر والنجم الأسبق لشبيبة القبائل عبد الحكيم مدّان.

وكتب الناخب الوطني عبارة بالإسبانية رافقت الصور، فيما معناه: "الأمس يوم عمل، تابعنا مواجهة شالك 04 وهامبورغ، ثم إجتمعنا بنبيل بن طالب اليوم ذاهبون إلى فرنسا".

وعبارة أخرى، دائمًا مع نفس الصور، بالفرنسية، تقول: "الأمس شاهدنا شالك 04 وهامبورغ، ثم إلتقينا عائلة بن طالب".

ويقوم الناخب الوطني الجديدة بجولة أوروبية يهدف من خلالها للتعرف عن قرب على الأسماء الجزائرية المحترفة في القارة العجوز.