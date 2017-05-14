أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بالصور.. ألكاراز يلتقي مع بن طالب في إطار جولته الأوروبية

نشر يوم 2017/05/14 2010 0 عمر.ت بالصور.. ألكاراز يلتقي مع بن طالب في إطار جولته الأوروبية
تابع الناخب الوطني لوكاس ألكاراز، أمس السبت، مواجهة نادي شالك 04، الذي ينشط في صفوفه وسط ميدان الخضر نبيل بن طالب، ونادي هامبورغ في إطار الجولة الـ33 من الدور الألماني.

ونشر الإسباني صور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تجمعه ولاعب المنتخب الوطني، بن طالب والده، بالإضافة إلى مساعد ناخب الوطني ومرافقه اللاعب السابق للخضر والنجم الأسبق لشبيبة القبائل عبد الحكيم مدّان.

وكتب الناخب الوطني عبارة بالإسبانية رافقت الصور، فيما معناه: "الأمس يوم عمل، تابعنا مواجهة شالك 04 وهامبورغ، ثم إجتمعنا بنبيل بن طالب اليوم ذاهبون إلى فرنسا".

وعبارة أخرى، دائمًا مع نفس الصور، بالفرنسية، تقول: "الأمس شاهدنا شالك 04 وهامبورغ، ثم إلتقينا عائلة بن طالب".

ويقوم الناخب الوطني الجديدة بجولة أوروبية يهدف من خلالها للتعرف عن قرب على الأسماء الجزائرية المحترفة في القارة العجوز.

ألبوم الصور

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا