مورينيو يريد براهيمي في مانشستر يونايتد بأي ثمن

وحسب ما أكدته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية صباح اليوم فإن مدرب الشياطين الحمر حول إهتمامه إلى لاعب بورتو البرتغالي براهيمي بعدما تلاشت أماله في ضم اللاعب الفرنسي لنادي موناكو مبابي الذي أعطى موافقته للإنضمام الى ريال مدريد هذا الصيف حسب ما أورته عدة تقارير صحفية إسبانية وإنجليزية.

وتتنافس عدة أندية أوروبية على خدمات براهيمي الذي يتواجد في قمة إمكاناته البدنية و الفنية في الفترة الأخيرة وفي المقابل فإن الراغب في التعاقد معه عليه دفع قيمة الشرط الجزائي التي تقدر ب 60 مليون أورو.