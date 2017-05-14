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الكاف تكشف عن تواريخ مباريات المولودية في كأس الإتحاد الإفريقي

نشر يوم 2017/05/14 165 0 يونس رزيق الكاف تكشف عن تواريخ مباريات المولودية في كأس الإتحاد الإفريقي
كشفت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم عن تواريخ وتوقيت مباريات كأس "الكاف" الخاصة بفريق المولودية الذي يعتبر ممثل الجزائر الوحيد في ثاني أهم حدث كروي في القارة السمراء.

وبرمجت الكاف لقاء مولودية الجزائر، أمام النادي الصفاقسي التونسي، يوم 23 ماي الجاري على الساعة الثامنة مساء بملعب 5 جويلية الأولمبي.

 فيما سيتنقل عميد الأندية الجزائرية إلى سوازيلاندا في شهر رمضان المقبل  ليلعب مباراته الثالثة يوم 2 جوان على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام فريق "مابان"، وبتاريخ الـ 20 جوان سيستقبل الفريق السوازيلاندي بـ 5 جويلية على الساعة العاشرة ليلا قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز على الساعة التاسعة ليلا بالملعب الأولمبي، وأخيرا مباراة الصفاقسي في تونس يوم 7 أو 8 جويلية المقبل.

 

للتذكير فإن مولودية الجزائر يواجه أمسية اليوم فريق بلاتينيوم ستارز بجنوب إفريقيا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية.

 

 

 

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