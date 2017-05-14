الكاف تكشف عن تواريخ مباريات المولودية في كأس الإتحاد الإفريقي

وبرمجت الكاف لقاء مولودية الجزائر، أمام النادي الصفاقسي التونسي، يوم 23 ماي الجاري على الساعة الثامنة مساء بملعب 5 جويلية الأولمبي.

فيما سيتنقل عميد الأندية الجزائرية إلى سوازيلاندا في شهر رمضان المقبل ليلعب مباراته الثالثة يوم 2 جوان على الساعة الثالثة بعد الزوال أمام فريق "مابان"، وبتاريخ الـ 20 جوان سيستقبل الفريق السوازيلاندي بـ 5 جويلية على الساعة العاشرة ليلا قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز على الساعة التاسعة ليلا بالملعب الأولمبي، وأخيرا مباراة الصفاقسي في تونس يوم 7 أو 8 جويلية المقبل.

للتذكير فإن مولودية الجزائر يواجه أمسية اليوم فريق بلاتينيوم ستارز بجنوب إفريقيا لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس الكنفدرالية الإفريقية.