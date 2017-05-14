بالفيديو .. فيغولي: "إسألوا غولام لماذا لم يخرج الكرة إلى التماس "

قام لاعب وست هام الانجليزي بالرد على سؤال محبيه عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" ببث مباشر، ولم يفوت بعض مشجعي المنتخب الوطني الفرصة لسؤاله عن غولام الذي أصبح محل سخرية الجزائريين بعدما تسبب في تسجيل المنتخب التونسي الهدف الثاني في "كان الغابون"، السؤال أضحك كثيرا فيغولي الذي رد قائلا: "ليست أدري.. إسالوا غولام لماذا لم يخرج الكرة الى التماس، توقفوا عن طرح هذه الاسئلة و مثل هذه الاخطاء تحدث في كرة القدم".

وغاب فيغولي عن نهائيات كأس أمم إفريقيا التي أقيمت في الغابون مطلع السنة الجارية بعدما أبعده المدرب البلجيكي جورج ليكينس عن المنتخب الوطني رفقة كارل مجاني.