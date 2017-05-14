ميداليتان ذهبيتان للجزائر في ألعاب التضامن الإسلامي

وأهدت كل من السباحة نفسيحة سعاد شرواطي و المصارع عبد اللطيف بن خالد ميداليتين من المعدن النفيس للجزائر في ألعاب التضامن الاسلامي في يومها الثالث، حيث عادت الميدالية الأولى للسباحة شرواطي بعد أن حلت في المركز الأول في سباق الـ 900م سباحة حرة، أما الميدالية الثانية فكانت من نصيب عبد اللطيف بن خالد الفائز في المنازلة النهائية للكراتي دو على الأردني باسم النجار في وزن أقل من 67 كلغ.

وتحتل الجزائر المركز الرابع في ترتيب الدول المشاركة في هذه المنافسىة بعد مرور ثلاثة أيام من انطلاقتها الرسمية يوم 12 ماي من حيث عدد الميداليات التي تم حصدها في مختلف الرياضات برصيد 9 ميداليات منها ذهبيتين، ثلاث فضيات وأربعة برونزيات و تستمر فعاليات المنافسة الى غاية 22 من الشهر الجاري.