ألكاراز:"لاعبو الخضر لديهم رغبة في الثأر بعد خيبة كان الغابون"

وسيكون الناخب الوطني أمام أول إختبار له في جوان المقبل عندما يواجه المنتخب الطوغولي برسم تصفيات كأس أمم إفريقيا و قال ألكاراز عنها في حوار مطول خص به الموقع الرسمي الإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم:"بدأنا التحضير لمواجهة طوغو من خلال المعلومات التي جمعناها عن المنافس من المباريات التي لعبوها من قبل، ونقوم أيضا بجمع أكبر قدر ممكن من معلومات عن لاعبينا، وتحضير المباراة بجدية كبيرة وخاصة تحضير لاعبينا على التركيز العالي للعب المباراة بأكبر قدر ممكن من التنافسية والجاهزية من جانبنا"، كما تحدث عن أسباب تراجع مستوى الخضر رغم وجود لاعبين في مستوى محرز و براهيمي و غيرهما وقال :"أولا، علينا أن نضع هذه الإمكانيات الفردية للاعبين في خدمة المجموعة، ومن خلال هذه الفكرة، أظن أن الأمور ستكون أكثر سهولة فوق الميدان، وحسب ما علمته، فلاعبونا بعد نهائيات كأس أفريقيا يملكون رغبة كبيرة في العودة بقوة والثأر، وهذا ما سيسهل كثيراً من مهمتنا."

وقال أيضا:"يجب الإعتراف أننا لا نملك الأولوية، لكن يجب علينا تقديم كل ما علينا ومحاولة الحصول على أكبر قدر ممكن من النقاط واللإنتصارات والقتال فوق الميدان في كل المباريات المتبقية حتى لا نندم على أي شيء في النهاية"، وأضاف:"أعمل على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن كرة القدم الجزائرية ".

وتابع مدرب الخضر:" نفكر من الآن في مواجهتي زامبيا، وحسب تواريخ الفيفا، سنلعب مصيرنا في تصفيات كأس العالم خلال خمسة أيام فقط، لكن الأكيد أن اللاعبين واعين بمسؤوليتهم وبالصعوبة التي تنتظرهم، وبأهمية المواجهتين أمام زامبيا وهو نفس إحساس الطاقم الفني، ولا أخفي أنني بحاجة إلى عدد كبير من اللاعبين لهذين المواجهتين وأنا متأكد لو نتمكن من تجاوز عتبة زامبيا يمكننا التأهل".

وعاد ألكاراز إلى التأكيد أنه يعمل على جمع اكبر عدد ممكن من المعلومات عن المنتخب الجزائري و لاعبيه :"لدي فرصة لتدريب منتخب مهم وهو الجزائر، وأقوم في الفترة الحالية بالحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات عن كرة القدم الجزائرية، سواء بخصوص كرة القدم المحلية ولاعبيها، أو اللاعبين الناشطين في أوروبا، وكل هذا لتطبيق طريقتنا في العمل على أرضية الميدان وللتعرف على الأمور التي يجب تطويرها وأيضاً طريقة اللعب التي سنلعب بها على المستطيل الأخضر"

"الفوز في اللقاءات داخل الديار ستكون مفيدة قبل مواجهة نيجيريا "

ورغم إعترافه بصعوبة مهمة التأهل الى مونديال روسيا 2018 إلا أنه يؤكد على ضرورة الفوز في اللقاءات التي يستقبل فيها المنتخب الوطني:""لو نصل للمواجهات الأخيرة بمعنويات مرتفعة وبأكثر ثقة فوق الميدان من خلال تحقيق بعض الانتصارات المتتالية، أظن أننا سنواجه منافسينا بثقة أكبر في النفس"، وسيستقبل الخضر المنتخب النيجيري في أخر جولة من تصفيات المونديال و عن هذا اللقاء يقول المدرب الإسباني:" لو نتمكن من تحقيق الفوز على أرضنا في المواجهات المقبلة وتحقيق الانتصارات سيكون استقبالنا لنيجيريا في آخر جولة من مصلحتنا بالتأكيد".

"المناخ لا يشكل عائقا لأنه يشبه كثيرا جنوب الأندلس "

وأكد ذات المتحدث أن المناخ في الجزائر و في القارة السمراء لا يشكل عائقا بالنسبة له:"دربت العديد من اللاعبين الأفارقة ودربت أيضاً أكثر من لاعب جزائري، ولا أظن أن هذه النقطة ستؤثر على مشواري كمدرب للمنتخب الجزائري، أما بخصوص المناخ الحار في القارة السمراء، ففي جنوب إسبانيا "الأندلس" أيضاً الجو حار ويتسم بنفس الظروف المناخية التي تتحدثون عنها في أفريقيا".