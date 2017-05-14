وفاق سطيف ينسحب من البطولة والكأس

وقال حسان حمار ، في الندوة الصحفية التي حظرها الطاقم الإداري والفني للفريق وكذا رئيس مجلس إدارة الشركة التجارية للنادي عز الدين أعراب ونائب الرئيس الأول حسان سنساوي، إنه قرر الإنسحاب من منافستي البطولة الأولى المحترفة موبيليس ومنافسة كأس الجمهورية التي تلعب مبارياتها لحساب الدور نصف النهائي يومي الجمعة والسبت القادمين.

وأوضح حمار أن قرار الإنسحاب راجع إلى سوء برمجة المباريات التي عانا منها الوفاق طيلة الموسم وكذا سوء التحكيم مبررا بالمباراة التي لعبها الوفاق أمام إتحاد الحراش لرسم الجولة الـ 26 أمس السبت، حيث حرم الحكم النادي من هدف شرعي وضربتي جزاء.

وفي ذات السياق، أكذا مدرب الوفاق خير الدين مضوي ومساعده عز الدين أعراب، خلال نفس الندوة الصحفية مساندتها للقرار الذي اتخذته الإدارة.