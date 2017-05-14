مدرب الخضر ألكاراز يتحدث عن التأهل لمونديال روسيا بشروط

وقال مدرب الخضر في حوار مطول مع موقع "الفيفا" اليوم :" نفكر من الآن في مواجهتي زامبيا، وسنلعب مصيرنا في تصفيات كأس العالم خلال خمسة أيام فقط، لكن الأكيد أن اللاعبين واعين بمسؤوليتهم وبالصعوبة التي تنتظرهم، وبأهمية المواجهتين أمام زامبيا وهو نفس إحساس الطاقم الفني، ولا أخفي أنني بحاجة إلى عدد كبير من اللاعبين لهذين المواجهتين وأنا متأكد لو نتمكن من تجاوز عتبة زامبيا يمكننا التأهل".

ويعتبر المدرب السابق لغرناطة الإسباني أن إستقبال المنتخب النيجيري متصدر المجموعة الثانية يصب في صالح الخضر وقال في هذا الصدد:"لو نصل للمواجهات الأخيرة بمعنويات مرتفعة وبأكثر ثقة فوق الميدان من خلال تحقيق بعض الانتصارات المتتالية، أظن أننا سنواجه منافسينا بثقة أكبر في النفس"، وقال أيضا:"لو نتمكن من تحقيق الفوز على أرضنا في المواجهات المقبلة وتحقيق الانتصارات سيكون استقبالنا لنيجيريا في آخر جولة من مصلحتنا بالتأكيد".

وتحمل تصريحات الناخب الوطني الكثير من الثقة رغم أن مهمة الخضر شبه مستحيلة حسابيا للتأهل إلى المونديال الروسي إلا ألكاراز أبقى على أمل صنع المعجزة خاصة وأنه حاليا يقوم بجولة أوروبية لمعاينة لاعبي الجزائر.