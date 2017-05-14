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المصارعان بن عمادي وتمار في نهائي الجيدو لألعاب التضامن الإسلامي

نشر يوم 2017/05/14 1494 0 يونس رزيق المصارعان بن عمادي وتمار في نهائي الجيدو لألعاب التضامن الإسلامي
تأهل المصارعان الجزائريان في "الجيدو " عبد الرحمان بن عمادي في فئة أقل من 90 كلغ، ونجيب تمار في فئة أقل من 100 كلغ إلى نهائي ألعاب التضامن الإسلامي الجارية أطوارها في باكو عاصمة اذرابيجان منذ الـ 12 من الشهر الجاري وإلى غاية الـ 22 من نفس الشهر.

وتصدر المصارع بن عمادي المجموعة الرابعة، بعد تفوقه على المصارع البينيني دوسو يوفو، والمصارع عزات شاكيروف من قيرغيزستان ليتأهل إلى الدور نصف النهائي الذي واجه فيه المصارع اللبناني نصيف إلياس، هذا ومن المنتظر أن يواجه بن عنادي نظيره مهدييف مامادالي من أذرابيجان الذي يحتل المرتبة الـ 10 عالميا، والخامسة في آخر بطولة أوروبية للجيدو.

من جهته تأهل المصارع الجزائري نجيب تمار، إلى الدور النهائي بعد تفوقه على المصارع التركي ياسيزي فياز، والمصارع الأزباكيستاني أولتيبويف بيكمورود، فيما سيواجه في الدور النهائي المصارع القيرغيزستاني كراكوفيت سكيلي لوري.

 

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