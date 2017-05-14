بادو زكي "وصلتي عدة عروض ولم أحدد مستقبلي بعد"

وأوضح بادو زاكي، أن العروض تهاطلت عليه في الفترة الأخيرة من مختلف البطولات، إضافة لبعض الأندية الجزائرية، وقال في هذا الخصوص عقب الفوز على نصر حسين داي السبت:"تلقيت العديد من الإتصالات في الآونة الأخيرة للإشراف على فرق مختلفة من المغرب، الخليج العربي وبعض الأندية الجزائرية"، وأكد مدرب شباب بلوزداد أنه لم يفصل بعد في مستقبله مفضلا التركيز على باقي المباريات التي تنتظر فريقه بالاخص مباراة نصف نهائي الكأس التي ستجمعه بإتحاد بلعباس وأضاف :"لم أتخذ بعد أي قرار بخصوص وجهتي المستقبلية لحد الآن".

من جهة أخرى نفى حارس المنتخب المغربي سابقا كل الإشعات التي ربطته بفريق إتحاد طنجة المغربي وقال :"لم يحصل أي إتفاق مع اتحاد طنجة".