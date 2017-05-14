أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بادو زكي "وصلتي عدة عروض ولم أحدد مستقبلي بعد"

نشر يوم 2017/05/14 892 0 كريم تيغرمت بادو زكي "وصلتي عدة عروض ولم أحدد مستقبلي بعد"
أكد المغربي بادو زاكي مدرب فريق شباب بلوزداد، تلقيه للعديد من العروض من مختلف البطولات العربية، إلا أنه لم يفصل لحد الساعة عن وجهته المستقبلية.

وأوضح بادو زاكي، أن العروض تهاطلت عليه في الفترة الأخيرة من مختلف البطولات، إضافة لبعض الأندية الجزائرية، وقال في هذا الخصوص عقب الفوز على نصر حسين داي السبت:"تلقيت العديد من الإتصالات في الآونة الأخيرة للإشراف على فرق مختلفة من المغرب، الخليج العربي وبعض الأندية الجزائرية"، وأكد مدرب شباب بلوزداد أنه لم يفصل بعد في مستقبله مفضلا التركيز على باقي المباريات التي تنتظر فريقه بالاخص مباراة نصف نهائي الكأس التي ستجمعه بإتحاد بلعباس وأضاف :"لم أتخذ بعد أي قرار بخصوص وجهتي المستقبلية لحد الآن". 

من جهة أخرى نفى حارس المنتخب المغربي سابقا كل الإشعات التي ربطته بفريق إتحاد طنجة المغربي وقال :"لم يحصل أي إتفاق مع اتحاد طنجة".     

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا