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هذه هي العقوبة التي سيتعرض لها وفاق سطيف بسبب قرار حمّار

نشر يوم 2017/05/14 2586 0 يونس رزيق هذه هي العقوبة التي سيتعرض لها وفاق سطيف بسبب قرار حمّار
سيكون وفاق سطيف مهددا بعقوبات صارمة في حالة تمسكه بقرار مقاطعة منافسة الرابطة المحترفة الأولى إحتجاجا على قرارات الحكم الذي أدار مواجهة الجولة الـ 26 من البطولة التي جمعته بإتحاد الحراش والتي إنتهت بنتيجة التعادل السلبي.

وتنص المادة الـ 84 من قانون العقوبات للرابطة المحترفة الأولى أنه في حال مقاطعة الوفاق لمباراة الجولة الـ 27 من الرابطة المحترفة الأولى التي ستجمعه بفريق شبيبة الساورة فإن النسر الأسود سيخسر المواجهة على البساط بالإضافة إلى خصم 3 نقاط أخرى ودفع غرامة مالية تقدر بـ 100 مليون سنتيم، كما سيكون الفريق محروما من حقوق البث التلفزيوني طيلة موسم كامل.

وطالب رئيس وفاق سطيف بتعيين حكام أجانب خلال مواجهة الدور نصف النهائي لكأس الجمهورية أمام مولودية الجزائر التي ستلعب يوم 19 ماي في ملعب بولوغين وهذا لضمان سير اللقاء في نزاهة دون التحيز إلى أي فريق حسب ما أكده حمار خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم.

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