أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

هذا هو الفرق بين ضربتي جزاء محرز وغريزمان حسب قوانين الفيفا

نشر يوم 2017/05/14 950 0 سميرة.ل هذا هو الفرق بين ضربتي جزاء محرز وغريزمان حسب قوانين الفيفا

توضح قوانين الإتحاد الدولي لكرة القدم، الفرق بين ضربتي الجزاء للفرنسي أنطوان غريزمان و الجزائري رياض محرز، و هذا بعد الجدل الذي أثاره إلغاء الهدف الذي سجله محرز في مرمى مانشستر سيتي إثر لمسه الكرة بكلتا قدميه بعد إنزلاقه و سقوطه.

 و حسب المادة 14 من قانون "الفيفا"، المعدل مؤخرا فإن الحكم كان محقا في إلغاء هدف محرز بسبب لمسه الكرة مرتين، المرة الأولى عندما سددها من نقطة ضربة الجزاء، و المرة الثانية عندما إرتطمت الكرة بقدمه بسبب إنزلاقه حيث تحتسب لعبتين، و ينص قانون "الفيفا" على أن اللاعب الذي يسدد ضربة الجزاء، يجب أولا أن يسددها نحو الأمام، و اللعبة تبدأ عندما ينطلق الكرة من نقطة التصويب و تتحرك إلى الأمام بصورة واضحة، و يمنع على اللاعب المنفذ لضربة الجزاء أن يلمسها مرة ثانية، و إذا لمسها مجددا فإنها ملغاة و يتم إحتساب مخالفة غير مباشرة لصالح الفريق المنافس، وهنا يكمن الفرق بين ضربتي جزاء محرز و لاعب أتليتيكو مدريد غريزمان، حيث أن الأخير لم يلمس الكرة مرة ثانية عندما قام بتسديدها، و هو ما جعل الحكم يحتسبها هدفا في مرمى ريال مدريد في مباراة نصف النهائي لرابطة الأبطال الأوروبية الأسبوع الماضي.

 وقامت "الفيفا" بتعديلات على قوانين ضربات الجزاء، منذ عدة أشهر فقط و هذا بسبب ضربة الجزاء التي ممرها اللاعب الارجنتيني ميسي لزميله في فريق برشلونة الاوروغواياني سواريز، الذي حولها إلى هدف خلال المواجهة التي جمعت "البارصا" بسلتا فيغو الموسم الماضي.

 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا