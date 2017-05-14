هذا هو الفرق بين ضربتي جزاء محرز وغريزمان حسب قوانين الفيفا

توضح قوانين الإتحاد الدولي لكرة القدم، الفرق بين ضربتي الجزاء للفرنسي أنطوان غريزمان و الجزائري رياض محرز، و هذا بعد الجدل الذي أثاره إلغاء الهدف الذي سجله محرز في مرمى مانشستر سيتي إثر لمسه الكرة بكلتا قدميه بعد إنزلاقه و سقوطه.

و حسب المادة 14 من قانون "الفيفا"، المعدل مؤخرا فإن الحكم كان محقا في إلغاء هدف محرز بسبب لمسه الكرة مرتين، المرة الأولى عندما سددها من نقطة ضربة الجزاء، و المرة الثانية عندما إرتطمت الكرة بقدمه بسبب إنزلاقه حيث تحتسب لعبتين، و ينص قانون "الفيفا" على أن اللاعب الذي يسدد ضربة الجزاء، يجب أولا أن يسددها نحو الأمام، و اللعبة تبدأ عندما ينطلق الكرة من نقطة التصويب و تتحرك إلى الأمام بصورة واضحة، و يمنع على اللاعب المنفذ لضربة الجزاء أن يلمسها مرة ثانية، و إذا لمسها مجددا فإنها ملغاة و يتم إحتساب مخالفة غير مباشرة لصالح الفريق المنافس، وهنا يكمن الفرق بين ضربتي جزاء محرز و لاعب أتليتيكو مدريد غريزمان، حيث أن الأخير لم يلمس الكرة مرة ثانية عندما قام بتسديدها، و هو ما جعل الحكم يحتسبها هدفا في مرمى ريال مدريد في مباراة نصف النهائي لرابطة الأبطال الأوروبية الأسبوع الماضي.

وقامت "الفيفا" بتعديلات على قوانين ضربات الجزاء، منذ عدة أشهر فقط و هذا بسبب ضربة الجزاء التي ممرها اللاعب الارجنتيني ميسي لزميله في فريق برشلونة الاوروغواياني سواريز، الذي حولها إلى هدف خلال المواجهة التي جمعت "البارصا" بسلتا فيغو الموسم الماضي.