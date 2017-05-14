المولودية تعود بالتعادل من جنوب افريقيا

تمكن فريق مولودية الجزائر من العودة بالتعادل الايجابي، بهدف لمثله في مستهل مشواره بدوري المجموعات لكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم، في المواجهة التي جمعته مساء اليوم السبت، ضد بلاتينيوم ستارز الجنوب افريقي بملعب روايال بافوكينغ.

أشبال كمال مواسة دخلو المواجهة بقوة، من خلال تسجيل الاعب بدبودة للهدف الأول للمولودية في الدقيقة السادسة، ليرد عليه الاعب خينو في الدقيقة 43 من الشوط الأول ، ليشهد الشوط الثاني هجمات معاكسة لكلى الطرفين، الذين سعى كل منهما الظفر بالنقاط الثلاث وتصدر المجموعة الثانية.

المولودية بتعادلها الايجابي اليوم، تكون قد أكدت على لعب دور مهم في المجموعة، والوصول الى المراكز المؤهلة للدور القادم، حيث ستستضيف في الجولة القادمة متصدر المجموعة الصفاقسي التونسي يوم 23 ماي الجاري بالجزائر .