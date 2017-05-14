توتنهام الانجليزي يودع ملعبه بعد 118 عاما

ودع فريق توتنهام ملعبه الشهير وايت هارت لين، اليوم الأحد عقب مباراته أمام مانشستر يونايتد، لينتقل لاستاد ويمبلي الدولي بداية من الموسم الجديد 2017 - 2018 قبل أن ينتقل لملعبه الجديد في عام 2018 - 2019 .

وتمكن فريق توتنهام من توديع ملعبه أمام أنصاره وجماهيره بفوز هام ضد مانشيستر يونايتد بهدفين لهدف واحد في الدوري الانجليزي الممتاز ، وارتدى لاعبي فريق توتنهام قمصان بها شعار توديع الملعب الذي تم تدشينه سنة 1899، كما حضر المباراة الأخيرة على ملعب وايت هارت لين العديد من المدربين والاعبين القدامى للفريق.