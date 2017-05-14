بالفيديو.. حمار يتراجع عن الانسحاب من البطولة والكأس ويكشف السر الذي قاله لزطشي

وقال حمار في مكالمة هاتفية مع مقدم برنامج نقاش على المباشر الذي يعده الزميل حكيم فيسة، ويبث على تلفزيون النهار، إنه لم يقدم على المغامرة باتخاذ قرار بسحب الوفاق من منافسات البطولة والكأس، كطريقة منه للاحتجاج على موعد برمجة المباراة ضد اتحاد الحراش.

وكشف حمار عن الأسباب التي يعتقد أنها تقف وراء الحملة التي تشنها أطراف ضد فريقه، حيث قال إنه منذ أن اتخذ موقفا ضد رئيس الفاف السابق وساند الرئيس الحالي خير الدين زطشي، بات الجميع يستل السكاكين لذبحه وفريقه، مضيفا أن هناك سبب ثان لتلك الحملة ضد الوفاق، لخصه في رغبته في الترشح لرئاسة الرابطة.

وقال حمار إن أسر خلال حديث مع رئيس الفاف زطشي بتلك الأسباب، وكاشفه بها، مضيفا أنه قال له أنه يدفه ثمن مساندته له.