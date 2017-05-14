ما حدث لا يشرف النصرية.. ربي سترنا من رباعية واللي خدم الخدمة وكيلو ربي

فتح محفوظ ولد زميرلي، رئيس نادي نصر حسين داي، النار على لاعبيه والطاقم الفني للفريق بعد الهزيمة بثلاثية لهدفين أمام الجار شباب بلوزداد في الداربي العاصمي الذي جمعهما، أول أمس السبت، بملعب 5 جويلية الأولمبي، في إطار الجولة السادسة والعشرين من رابطة موبيليس المحترفة الأولى لكرة القدم، حيث اتهم بعض اللاعبين وعلى رأسهم المدافعين بعدم النزاهة وتسهيل مهمة المنافس، مشيرا إلى أن بعضهم كان غائبا تماما عن اللقاء، كما لم يسلم الطاقم الفني بقيادة المدرب ألان ميشال من سهام رئيس النصرية، الذي حمّله المسؤولية.

وكشف ولد زميرلي الذي كان في قمة الغضب بعد نهاية المباراة عن تغييرات ستمس التشكيلة والطاقم الفني في المستقبل، خاصة أنهم خيبوا ثقة الإدارة التي وضعتهم في أفضل الظروف، على حد تعبيره، حيث صرح قائلا: «لسنا راضين عن النتيجة المسجلة، ما حدث في اللقاء لا يشرف النصرية ولا أنصارها، نحن كإدارة قمنا بواجبنا ووفرنا كل شيء للاعبين لكنهم لم يقدموا أي شيء»، مضيفا: «في المرحلة الأولى أمام شباب بلوزداد قدم اللاعبون أداء جيدا لكنهم انهاروا في الشوط الثاني واستسلموا تماما، نحن نحمّل المسؤولية للاعبين خصوصا المدافعين الذين كان بعضهم غائبا تماما ويمشي فوق أرضية الميدان»، وتابع: «أنا لا أتكلم عن مواجهة الشباب فقط ولكن عن عدة مباريات، فمن غير المعقول أن ينهزم الفريق بالرباعيات في كل مرة، وربي سترنا من رباعية جديدة في الداربي العاصمي»، واستطرد ولد زميرلي: «هناك شكوك كبيرة حول بعض اللاعبين، وحتى الطاقم الفني يتحمل كامل المسؤولية، لأنه كان غائبا وفشل في مهمته، وتغييراته كانت عشوائية، اللي خدم الخدمة وكيلو ربي وستكون هناك تغييرات كبيرة في المستقبل».

غازي: «الرئيس حر فيما يقول.. لن أرد عليه ونركز على إنهاء الموسم بقوة»

من جانبه، رفض الظهير الأيمن للنصرية، كريم غازي، الرد على التصريحات النارية لرئيسه، مؤكدا أن هذا الأخير حرّ في ما يقول ولا يمكنه الرد عليه، مكتفيا بالتأكيد أنه ورفاقه يركزون على مواصلة العمل بصرامة لإنهاء الموسم الكروي بقوة وحجز مقعدهم ضمن أندية المقدمة، وقال غازي بعد نهاية المواجهة: «كرة القدم فوز وهزيمة، نحن لم نوفق اليوم لتحقيق نتيجة إيجابية وشباب بلوزداد عرف كيف يباغتنا ويخطف الفوز والنقاط الثلاث»، مضيفا: «هذه تبقى مجرد مباراة واحدة والموسم لم ينته بعد، سنواصل العمل بكل جدية وصرامة حتى ننهيه بقوة ونضمن مركزا في المقدمة»، وختم: «الرئيس حر فيما يقول ولن أرد عليه، هو الوحيد الذي يمكنه التعليق على تصريحاته فهو يعلم ما يقول».

ماروك لـ«النهار»: «نحن نقوم بعملنا على أكمل وجه وكرة القدم فوز وهزيمة»

بدوره، أكد المدرب المساعد نور الدين ماروك، أن الطاقم الفني يقوم بعمله على أكمل وجه ويعمل دائما على قيادة الفريق إلى تحقيق الانتصارات، مؤكدا أن الهزيمة أمر عادي في كرة القدم، خاصة في الداربيات التي تلعب على تفاصيل صغيرة على غرار ما حدث للنصرية أمام «السياربي»، حين دفع الفريق ثمن نقص التركيز، حسبه، حيث صرح أمس في اتصال بـ«النهار» قائلا: «الداربيات تلعب على تفاصيل صغيرة ونحن دفعنا ثمن نقص التركيز أمام شباب بلوزداد»، مضيفا: «نحن نقوم بعملنا على أكمل وجه وسنواصل التحضير للجولات المقبلة من أجل التعويض والعودة إلى السكة الصحيحة، الهزيمة أمر عادي في كرة القدم ولا يجب تهويلها، فالكرة فوز وهزيمة ولا يمكن لأي فريق أن يفوز في كل مبارياته». تجدر الإشارة إلى أن تشكيلة الملاحة ستستأنف تدريباتها، صبيحة اليوم، بغابة بوشاوي بعدما منح المدرب ألان ميشال يوم راحة للاعبيه، أمس، عقب الهزيمة أمام شباب بلوزداد التي جمدت رصيد الفريق عند النقطة الـ38 في المركز السادس بفارق 4 نقاط عن البوديوم، قبل 4 جولات من إسدال الستار عن فعاليات الموسم الكروي الجاري.