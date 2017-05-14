لم أخطئ في رهاني على الشبان أمام غليزان وسأجهزهم للموسم المقبل

كشف مدرب نادي أولمبي المدية، سيد أحمد سليماني، رضاه بأداء لاعبيه في مواجهة سريع غليزان، أول أمس السبت، في إطار الجولة السادسة والعشرين من رابطة موبيليس المحترفة الأولى لكرة القدم التي انهزم فيها أبناء التيطري أمام الفريق المضيّف بهدف نظيف.

حيث أكد سليماني أن رفقاء الحارس السعيدي قدموا أداء جيدا خصوصا الشبان منهم الذي منحهم الثقة ولم يخيبوه، مشيرا إلى أنه سيواصل الاعتماد عليهم في الجولات الأربع المتبقية من الموسم لتجهيزهم للموسم المقبل الذي سيعول فيه الفريق على شبانه لتجنب صرف كثير من الأموال على الانتدابات في ظل الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها الأولمبي هذا الموسم.

في المقابل، اعترف مدرب «لوام» بأن المستوى الجيد لفريقه لم يكن كافيا للعودة بنتيجة إيجابية أمام منافس أبدى عزيمة كبيرة على حصد النقاط الثلاث للهروب عن منطقة الخطر، وهو ما كان له في النهاية عن جدارة، حسب سليماني، الذي صرح بعد نهاية المباراة قائلا: «لقد أدينا مباراة جيدة، كنا منظمين جيدا ولكننا تلقينا هدفا مباغتا، هذه الهزيمة لن تؤثر علينا نظرا للأداء المقدم، حيث واجهنا فريقا أكثر إصرارا منا على الفوز واستحق النقاط الثلاث عن جدارة».

مضيفا: «رغم الهزيمة إلا أنه يمكننا اعتبارها إيجابية لأنني تمكنت من دمج اللاعبين الشبان الذين سأحضرهم للموسم المقبل ليكونوا لاعبي الفريق الأول، بصراحة لم أخطئ في رهاني عليهم لأنهم قدموا مستوى جيدا على غرار كل اللاعبين الآخرين».

هذا وتجمّد رصيد أولمبي المدية بعد هزيمة، أمس الأول، عند 37 نقطة وتراجعوا إلى المركز السابع بفارق 5 نقاط عن اتحاد بلعباس، ثالث الترتيب، ومتقدمين بـ11 نقطة عن شباب قسنطينة، أول المهددين بالسقوط، والذي تنقصه مباراة أمام مولودية الجزائر، قبل أربع جولات عن نهاية الموسم، أين لم يضمن الفريق بقاءه رسميا، وقد يكون التعادل في الجولة القادمة أمام اتحاد بلعباس كافيا له لضمان البقاء، في ظل المواجهات المباشرة التي تجمع بين النوادي المهددة بالسقوط حين يصطدم شباب باتنة بدفاع تاجنانت وتواجه شبيبة القبائل نظيرها سريع غليزان.