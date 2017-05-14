غولام أحسن مدافع صانع للأهداف في ايطاليا بـ10 تمريرات حاسمة

واصل الظهير الأيسر الدولي الجزائري فوزي غولام، تألقه، وأكد ستعادة مستواه الكبير بعدما ساهم بشكل فعال في الفوز الكبير الذي حققه فريقه نابولي على حساب مضيفه نادي تورينو، أمس الأحد، بخماسية نظيفة في إطار الجولة السادسة والثلاثين من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، كان نصيبه منها تمريرة حاسمة هي الثالثة في آخر مواجهتين، بعد تمريرتيه في الجولة الماضية في مواجهة نادي كالياري، ليرفع الدولي الجزائري رصيده إلى سبع تمريرات حاسمة في «السيري أ« هذا الموسم، وينصّب نفسه كأفضل المدافعين الممررين الحاسمين في إيطاليا، وهي التمريرة العاشرة للاعب سانت ايتيان الفرنسي السابق، باحتساب تمريراته الثلاث في منافسة رابطة أبطال أوروبا، هذه الأخيرة التي ضمن نابولي تأهله إليها بعد فوزه الذي رفع به رصيده إلى 80 نقطة بفارق 10 نقاط عن لازيو، صاحب المركز الرابع، قبل جولتين عن نهاية «الكالتشيو» الإيطالي.