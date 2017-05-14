بودبوز ثاني أحسن لاعب إفريقي في فرنسا ويدخل مفكرة ليون مجددا

دخل الدولي الجزائري، رياض بودبوز، متوسط ميدان نادي مونبيليه الفرنسي، ضمن مفكرة نادي ليون مجددا، تحسبا لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وذلك بعدما سبق وأن أبدت إدارة النادي اهتمامها بخدماته في وقت سابق، لكن رغبتها في استقدامه في السنوات الماضية لم تتحقق، لتعود وتستهدفه مرة أخرى بعد بروزه بشكل لافت للانتباه مع ناديه وتألقه هذا الموسم، حسبما كشفت عنه العديد من التقارير الصحفية الفرنسية، أمس، نقلا عن صحيفة «لو بروغري»، والتي أكدت أن مسؤولي ليون وعلى رأسهم جون ميشال أولاس، لايزالون دائما يتابعون بودبوز وقضية التحاقه بالفريق عن قرب، مما يجعل صاحب 27 سنة من بين أهداف ليون خلال الميركاتو القادم، ليدخل صراع الظفر بخدماته مع الأندية التي ترغب في ضمه، في صورة الثلاثي الإنجليزي واست هام ساوثهامبتون وواست بروميتش ألبيون. هذا وسيكون بودبوز مقبلا على صيف ساخن نظرا للأندية الكثيرة المهتمة بخدماته، والتي أغرتها أرقامه وإحصائياته، بعد تسجيله 11 هدفا خلال 13 لقاء في الدرجة الفرنسية الأولى، ليكون من أبرز لاعبي «الليغ1» المطلوبين هذا الصيف، وتصبح مغادرته مونبيليه أمرا مؤكدا، رغم أن عقده مازال ساري المفعول إلى غاية جوان 2019.

من جهة أخرى، فشل بودبوز في التتويج بجائزة أحسن لاعب إفريقي في الدوري الفرنسي «مارك فيفان فوي»، التي تنظمها سنويا إذاعة فرنسا الدولية وقناة «فرانس 24»، أين خسرها لصالح الإيفواري جون ميشال ساري لاعب نيس بـ 255 نقطة، ليحل في المرتبة الثانية برصيد 126 نقطة.

تجدر الإشارة إلى أن بودبوز كان، مساء أمس، خلال لقاء الذي استقبل فيه رفقة مونبيليه الضيف أولمبيك ليون، برسم الجولة 37 من الدرجة الفرنسية الأولى، أمام فرصة تحطيم أحد أرقامه الشخصية خلال مشواره الكروي، والوصول إلى اللقاء رقم 300 في «الليغ1» ودخول تاريخ المنافسة.