البطولة والكأس على وقع الفتنة.. وزطشي كالأطرش في الزفة

تعرف منافستا البطولة الوطنية وكأس الجمهورية تراشقا بالتهم الخطيرة، فمع اقتراب معرفة هوية البطل والفرق التي ستسقط ازدادت المشاكل، ونتجه نحو نهاية دراماتيكية، ومن دون العودة إلى الحديث عن الرابطة الثانية فقد بلغ الصراع بين الوفاق والمولودية العاصمية أوجّه على لقب البطولة وأيضا السيدة الكأس، حيث يهدد أبناء عين الفوارة بالانسحاب لقيادة الكرة الجزائرية نحو «التبهديلة»، ووجهت إدارة الوفاق اتهامات خطيرة لهيئة قرباج والفرق العاصمية وعمر غريب، وقبل ذلك كان مكان إجراء مباراتي نصف نهائي الكأس قد تسبب في جدل كبير في معاقل الفرق الأربعة، بلوزداد وبلعباس والوفاق والمولودية.

فيما يبقى رئيس الفاف خير الدين زطشي كالأطرش في الزفة، وغائبا عما يحدث، فلا تصريحات ولا توضيحات ولا ظهور إعلامي حازم ولا تدخل صارم، حيث إن بعض القرارات تنقلب على أعقابها بين ليلة وضحاها، ويبدو أن رئيس الفاف يتبع سياسة الهروب نحو الأمام ويركز عمله كله على المنتخب الوطني، مكررا أخطاء سلفه.