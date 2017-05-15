أغلق البحث
أغلق
العالم الآن
الرئيسية الرياضة

بالصور.. ألكاراز يلتقي بمبولحي وبن سبعيني في فرنسا

نشر يوم 2017/05/15 1 0 سميرة.ل بالصور.. ألكاراز يلتقي بمبولحي وبن سبعيني في فرنسا
إلتقى الناخب الوطني لوكاس ألكاراز بكل من الحارس رايس مبولحي والمدافع رامي بن سبعيني، على هامش المباراة التي تابعها بين فريقي رين و كان ضمن مباريات الأسبوع 37 من الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

نشر المدرب الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورا له تجمعه بلاعبي المنتخب الوطني رايس مبولحي وذرامي بن سبعيني بالإضافة إلى مناجير الخضر، واللاعب السابق لشبيبة القبائل عبد الحكيم مدان.

وكتب ألكاراز عبر حسابه الشخصي باللغتين الفرنسية والإسبانية قائلا: "شاهدنا مباراة كان ورين وبعدها إلتقينا ببن سبعيني ومبولحي".

وتدخل هذه الزيارة ضمن الجولة الأوروبية التي يقوم بها الناخب الوطني لمتابعة لاعبي المنتخب الوطني، والإلتقاء بهم للتعرف عليهم قبل الإعلان عن أول قائمة له الخاصة بالتربص المقبل التحضيري لمواجهة طوغو برسم تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 . 

 

الإشتراك في تعليقات نظام RSS التعليقات 0

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من فضلك أدخل الكود الذي تراه في الصورة:

طالع أيضا
الأكثر قراءة
تطبيق النهار
حمل التطبيق الآن
التصويت
كيف ترى تكلفة الحج؟
جميع التصويتات
الأكثر تعليقا