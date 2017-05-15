بالصور.. ألكاراز يلتقي بمبولحي وبن سبعيني في فرنسا

نشر المدرب الإسباني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" صورا له تجمعه بلاعبي المنتخب الوطني رايس مبولحي وذرامي بن سبعيني بالإضافة إلى مناجير الخضر، واللاعب السابق لشبيبة القبائل عبد الحكيم مدان.

وكتب ألكاراز عبر حسابه الشخصي باللغتين الفرنسية والإسبانية قائلا: "شاهدنا مباراة كان ورين وبعدها إلتقينا ببن سبعيني ومبولحي".

وتدخل هذه الزيارة ضمن الجولة الأوروبية التي يقوم بها الناخب الوطني لمتابعة لاعبي المنتخب الوطني، والإلتقاء بهم للتعرف عليهم قبل الإعلان عن أول قائمة له الخاصة بالتربص المقبل التحضيري لمواجهة طوغو برسم تصفيات كأس أمم افريقيا 2019 .