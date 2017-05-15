بالفيديو.. هني يسجل هدفه 13 وينقذ أندرلخت من الخسارة

وقدم هني مباراة كبيرة كعادته أمام الملاحق المباشر نادي كلوب بروج، حيث منح هدف السبق لفريقه في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة عن طريق مخالفة مباشرة، وقال في هذا الشأن: "توقعت أن يتوجه الحارس إلى جهة القائم الأيسر حاولت مغالطته برمي الكرة في جهته ونجح الأمر وأنا جد سعيد لذلك لكن في نفس الوقت أتأسف لعدم تمكننا من تحقيق الفوز".

وعن تفويت فرصة حسم لقب البطولة في هذه المباراة أضاف نجم أندرلخت: "كنا نريد حسم الأمور اليوم من أجل أنصارنا لكن ذلك لن ينقص من عزيمتنا في تحقيق اللقب".

ورغم التعادل إلا أن أندرلخت حافظ على صدارته للدوري البلجيكي برصيد 46 نقطة بفارق أربع نقاط عن الملاحق المباشر كلوب بروج ولايزال في إنتظارهم مبارتين من "البلاي أوف"، ورفع هني رصيده من الأهداف إلى 13 هدف من 36 مباراة شارك فيها، ثلاثة منها في المنافسات الأوربية.