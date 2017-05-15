بالفيديو الجزائر تتعادل أمام عمان وتتأهل على رأس مجموعتها في أذربيجان

وكان المنتخب العماني السباق لإفتتاح باب التسجيل في الدقيقة الـ 40 من عمر المباراة عن طريق اللاعب محسن الغساني، ليتمكن اللاعب الجزائري الطيب مزياني من تعديل النتيجة في الدقيقة الـ 45 .

وحملت المباراة الطابع الشكلي فقط بالنسبة للمنتخب الوطني الذي حسم تأهله إلى الدور النصف نهائي، بعدما سجل إنتصارين في المجموعة الثانية أمام كل من تركيا وفلسطين،

ورافق المنتخب العماني نظيره الجزائري إلى المربع الذهبي بعد إحتلاله المركز الثاني برصيد 5 نقاط فيما فشل الفدائي الفلسطيني في التأهل إلى الدور نصف النهائي عقب الهزيمة التي تعرض لها صبيحة اليوم أمام المنتخب التركي بنتيجة 4-3 .

ترتيب المجموعة الثانية :

1- الجزائر 7 نقاط

2- عمان 5 نقاط

3- تركيا 3 نقاط

4- فلسطين 1 نقطة