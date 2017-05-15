محرز لم يتلق أي عرض رسمي

وقال خليفة المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري في تصريح تداولته مختلف العناوين الصحفية الإنجليزية صباح اليوم: "محرز لديه عقد معنا و مرتاح جدا معنا وإذا سألته فإنه يؤكد لك أنه يشعر بالتقدير ليس فقط من قبلنا نحن وإنما أيضا من مسؤولي النادي والمشجعين ومن كل اللاعبين".

وأضاف: "نحن لسنا مجبرين على النزول عند رغبات الجميع والسماح لهم بالرحيل في نهاية الموسم".

وتابع قائلا: "محرز لديه عقد معنا مثله مثل باقي اللاعبين و لم يصلنا أي عرض رسمي إلى حد الآن ومن الطبيعي أن تدور هنا وهناك إشاعات بخصوص رحيله عن ليستر سيتي وبما أنه لا يوجد أي عرض فإنه لا يمكننا إتخاذ أي قرار الآن".

وقال أيضا: "تحدثت مع محرز وهو غاضب من نفسه ويلقي الكثير من اللوم على نفسه وهذا لانه لم يقدم نفس مستوى الموسم الماضي وبدورنا نحن علينا أن نثبت له أننا نؤمن به .. علينا أن ندعمه عندما يمر بلحظات الشك في نفسه وهذا ما حدث".

وفي المقابل تتحدث الصحافة العالمية والإنجليزية بشكل خاص يوميا على عروض وإهتمام من قبل أندية عديدة و رغبتها الكبيرة في ضمه على غرار أرسنال، مانشستر يونايتد وبرشلونة وغيرها.