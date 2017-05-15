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بالفيديو.. فيغولي يحرج نجم ليفربول ميلنر ويُرقصه يمينا وشمالا

نشر يوم 2017/05/15 1954 0 سميرة.ل بالفيديو.. فيغولي يحرج نجم ليفربول ميلنر ويُرقصه يمينا وشمالا
راوغ اللاعب الجزائري سفيان فيغولي نجم ليفربول الإنجليزي جيمس ميلنر بطريقة فنية رائعة خلال المواجهة التي جمعت "الريدز" بوست هام برسم الأسبوع 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأحد.

 صنع لاعب فالنسيا الاسباني السابق الحدث على أرض ملعب "لندن الأولمبي" عندما عندما نزل ليفربول ضيفا على وست هام مساء الأحد، حيث تسبب في إحراج النجم الانجليزي جيمس ميلنر الذي حاول الاقتراب من فيغولي لأخذ الكرة منه في الدقيقة 74 من المباراة إلا أن اللاعب الجزائري قام بمراوغته على مرتين ما جعله يفقد توازنه و كاد يسقط أرضا و علق العديد من المتابعين على أن فيغولي راقص ميلنر يمينا و شمالا.

 وشارك فيغولي بديلا لزميله كاليري في الدقيقة 35 من اللقاء و قدم مستوى مقبولا وإنهزم وست هام برباعية نظيفة.

 

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