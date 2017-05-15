بالفيديو.. فيغولي يحرج نجم ليفربول ميلنر ويُرقصه يمينا وشمالا

صنع لاعب فالنسيا الاسباني السابق الحدث على أرض ملعب "لندن الأولمبي" عندما عندما نزل ليفربول ضيفا على وست هام مساء الأحد، حيث تسبب في إحراج النجم الانجليزي جيمس ميلنر الذي حاول الاقتراب من فيغولي لأخذ الكرة منه في الدقيقة 74 من المباراة إلا أن اللاعب الجزائري قام بمراوغته على مرتين ما جعله يفقد توازنه و كاد يسقط أرضا و علق العديد من المتابعين على أن فيغولي راقص ميلنر يمينا و شمالا.

وشارك فيغولي بديلا لزميله كاليري في الدقيقة 35 من اللقاء و قدم مستوى مقبولا وإنهزم وست هام برباعية نظيفة.